santo do dia

São José Operário

Uma figura venerada como o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus Cristo. Seu papel é muitas vezes interpretado como o protetor da família, dos trabalhadores e dos que buscam por uma vida justa e equilibrada. Frequentemente retratado como um carpinteiro, uma profissão que desempenhava com habilidade e dignidade. Essa imagem simboliza não apenas sua profissão terrena, mas também sua dedicação ao trabalho árduo e à responsabilidade familiar. A Conexão de São José Operário ao dia do Trabalho não é coincidência, mas sim um reconhecimento da importância do trabalho digno e justo.