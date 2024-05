Golpistas tentam vender ingressos

Golpistas estão usando as redes sociais para tentar vender ingressos para o show da Madonna, em Copacabana, no sábado. No entanto, a apresentação é gratuita e não é preciso adquirir nenhum tipo de bilhete. Apenas o Banco Itaú, patrocinador oficial do evento, oferece entradas para um espaço destinado a convidados e clientes sorteados.

Em um grupo de fãs da cantora no Facebook, uma participante informou que está vendendo dois convites para o Espaço Itaú. Nos comentários, internautas perceberam a intenção de aplicar o golpe. "O ingresso é nominal. Não tem como transferir" alertou uma mulher. "Cuidado, o Itaú tem mandado e-mail informando que tem gente vendendo ingresso, mas eles não podem ser vendidos", disse outro. Horas depois, a publicação, feita na madrugada de ontem, foi excluída.

Em outra postagem no Twiter, uma mulher afirmou ter ingressos da apresentação para vender. Ela oferece a meia-entrada por R$ 400. Um homem também alega ter entradas. Segundo as publicações, os preços dos ingressos, oferecidos ilegalmente, variam de R$250 a R$ 800.

De acordo com o Banco Itaú, o ingresso da área reservada é pessoal e intransferível. Além disso, o Itaú ressaltou que não há comercialização de tickets para entrada no local, que é destinado apenas para convidados e clientes que ganharam a promoção "Vai de Itaú para Copacabana". O banco disse, ainda, que contará com tecnologia de segurança e controle digital de acesso ao espaço, que será liberado mediante apresentação de documento original com foto.

A Polícia Civil informou que não há registro de ocorrência relacionado ao golpe.