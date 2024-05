Nós, moradores da Estrada Rio dos Índios, no Bairro Cajueiro, em Rio Bonito, Leste Fluminense, estamos enfrentando um problema recorrente há vários anos com as operadoras de TV. Basta chover ou ventar um pouco que o sinal nos aparelhos de televisão fica horrível. O pior é que, para tentar resolver o problema, somos obrigados a gastar com firmas alternativas. É uma despesa extra que não deveríamos ter.