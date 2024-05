santo do dia

Santo Atanásio

Nascido no Egito por volta do ano 298 d.C., sua dedicação o levou a estudar sob a orientação do Bispo Alexandre de Alexandria, onde recebeu uma sólida formação teológica e filosófica. Ele serviu como Bispo de Alexandria por quase 45 anos, durante os quais enfrentou perseguições, exílio e até mesmo deposição de seu cargo, devido à sua defesa inflexível da fé cristã ortodoxa. A influência de Santo Atanásio na teologia cristã perdura através de suas obras, especialmente seus escritos sobre a Encarnação e a Trindade, que continuam a ser estudados e apreciados por teólogos e estudiosos.