Fiz uma solicitação de capina e limpeza geral na Rua Fernão de Magalhães e Travessa B, em Campo Grande, Zona Oeste, e a Prefeitura do Rio fechou o meu protocolo, dizendo que a manutenção foi realizada. Não foi feito capina nem recolhimento do lixo, tenho fotos do local para provar. Peço ajuda para resolver esse problema. Esse mato está trazendo animais e mosquitos, o que representa um risco para a saúde e a segurança de todos nós que moramos aqui.