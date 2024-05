A linha 4 do VLT Carioca, que liga ao Terminal Gentileza, tem um intervalo de 16 minutos. É preciso reduzir pra acompanhar a agilidade de chegada e saída do BRT Av. Brasil. Gostaria de ver uma redução nesse intervalo para que eu possa me locomover com mais eficiência e rapidez pela cidade. É importante que os serviços de transporte público sejam pensados levando em conta as necessidades e o tempo dos usuários.