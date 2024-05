Acusação de intolerância

Uma casa de umbanda na Tijuca vem sofrendo com ataques de intolerância religiosa. Na noite de quarta-feira, vizinhos do terreiro acionaram a Guarda Municipal para acabar com a 'gira' que acontecia no templo A Caminho da Paz.

Segundo os responsáveis pelo templo, os ataques acontecem desde setembro. Além de sempre denunciarem os rituais, vizinhos arremessam frutas congeladas no espaço, que existe há 23 anos, na Rua Pereira Nunes.

Ao MEIA HORA, a dirigente do templo, Maria Cristina Ferreira, de 53 anos, lamentou.

"Praticamente todos os dias que temos 'gira', a Guarda Municipal vai à nossa porta e precisamos nos silenciar. A rua é extremamente movimentada, com muito trânsito. O barulho de carros e ônibus é intenso, além dos bares em volta. Só o nosso terreiro de Umbanda é que incomoda?", desabafou.

Com outros religiosos, Cristina foi à 20ª DP (Vila Isabel) registrar ocorrência na quarta-feira. O caso foi encaminhado à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).