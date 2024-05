Tenho uma residência no município de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, não sei qual o motivo de alguns canais abertos de televisão não pegarem de jeito nenhum por aqui. Fico me perguntando se é um problema com as antenas locais ou se é algo mais amplo que precisa ser resolvido pelas empresas de televisão. Estamos de fora de uma parte importante da comunicação.