Pedimos providências do Hospital Naval Marcílio Dias, no Bairro Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, pois pacientes ficam com medo de ir ao hospital devido aos tiros a todo momento e aos muros tomados por usuários de drogas. Está muito perigoso, algo tem que ser feito. Não dá para continuar assim, com o hospital sendo um lugar de medo em vez de um lugar de cura e ajuda.