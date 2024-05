santo do dia

São Floriano

Santo padroeiro dos bombeiros e dos que sofrem com incêndios. Serviu como oficial militar romano durante o século III, durante o reinado do imperador Diocleciano, em uma época em que o Cristianismo era perseguido no Império Romano. A história mais famosa associada a São Floriano relata sua recusa em participar da perseguição aos cristãos. Ele teria protegido os seguidores de Cristo, ajudando-os a escapar das autoridades romanas e oferecendo-lhes refúgio e assistência. Essa atitude o tornou um alvo da ira das autoridades romanas, que o prenderam e submeteram a terríveis torturas.