Atuação em causas sociais

Tico Malagueta, outro integrante do fã-clube, ressalta a importância da cantora nas causas sociais. "A minha relação com a Madonna tem a ver muito com o lugar de reconhecimento de quem eu sou, pois ela sempre esteve ligada a causas sociais e, principalmente, à comunidade LGBTQIA ", comenta o paulista.

"Quando eu era adolescente e ainda buscando informações sobre questões que eu tentava lidar, eu via na Madonna uma amiga que tocava em assuntos que eu queria e ainda não sabia exatamente com quem eu poderia falar", revela.