Marcelo Soares: 34 anos de admiração pela diva pop

Diferentemente de Claudia, Marcelo Soares chega de Natal, do Rio Grande do Norte, com uma bagagem de histórias envolvendo a diva pop. Aos 50 anos, o assessor de comunicação, que também faz parte do Madonna Literal, acompanha a cantora desde os 16, quando ouviu pela primeira vez a música 'Like a Prayer', um dos maiores sucessos da rainha.

"Foi o primeiro clipe dela que escutei e me pegou de um jeito. Nossa! Que coisa interessante, que mulher fantástica, que coragem de bater de frente com a igreja. E até hoje sou apaixonado, não só pela artista, mas pela pessoa política, que defende minorias, que tem opiniões fortes e vai contra os tabus", relata Marcelo, que vendia bolo de chocolate para ver shows da cantora.