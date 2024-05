Chegou o grande dia: Madonna vai cantar

A espera acabou! A Praia de Copacabana, na Zona Sul, recebe na noite de hoje o último show da turnê 'The Celebration Tour', de Madonna, com um público estimado em mais de 1,5 milhão, o maior dos 40 anos de carreira da cantora de 65 anos. Fãs de diversas regiões do país desembarcaram no Rio e aguardam ansiosamente para ver a Rainha do Pop ao vivo, como a paulista Claudia Avellar, que ainda não era nascida em 1993, quando a diva fez seu primeiro show no Maracanã.

"Eu espero ser transportada para o que eu não vivi. Eu quero sentir como foi isso nos anos 1980", comenta Claudia, de 29 anos, que fundou o fã-clube Madonna Literal há 12, grupo que já chegou aos olhos da cantora. "O nome veio de um método de ter uma página cômica de traduzir a música ao pé da letra. Eu resolvi começar a postar notícias sobre a vida e a carreira. E estourou".

Para a fã, Madonna é mais do que uma cantora. "Ela mudou o meu estilo de pensar, ela me ensinou sobre feminismo, me ensinou a aceitar quem eu sou do jeito que eu sou", reflete.