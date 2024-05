É preocupante a situação da árvore enorme na Rua Vereador Hélcio Chambarelli, na esquina com a Rua Rita Gonçalves, no Bairro Caonze, em Nova Iguaçu. Sua altura equivale a um prédio de três andares e há um claro risco de que ela caia a qualquer momento, causando danos significativos. Se isso acontecer, os cerca de vinte mil moradores do bairro ficarão sem luz, telefone e internet. É urgente que a prefeitura intervenha.