Comlurb informa que mantém 'Big Field' limpo

Em resposta à publicação na edição de 02/05, 'Limpeza em Campo Grande', a Comlurb informa que mantém regularmente rotinas efetivas de limpeza na Rua Fernão de Magalhães e Travessa B. Com coleta domiciliar às terças, quintas e sábados, varrição e, mensalmente, a retirada do mato conforme programação operacional, podendo ser alterada de acordo com a necessidade. No mês de março foi realizada uma operação limpeza geral nas vias e a próxima ação está prevista para a primeira quinzena de maio. A Companhia lembra que a retirada do mato, manutenção das calçadas e limpeza da parte frontal aos imóveis é compartilhada com o proprietário do imóvel/terreno, conforme artigo 50 da Lei de Limpeza Urbana 3.273 de 2001.