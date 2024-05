Vídeo registra momento em que dique extravasa em cidade do RS

O prefeito de São Leopoldo (RS), Ary Vanazzi (PT), publicou nas redes sociais o registro do momento em que um dique de proteção contra cheias extravasa em uma casa de bombas da cidade, na Grande Porto Alegre. A área está no Vale do Rio dos Sinos, que enfrentou cheia após os temporais desta semana. Na capital gaúcha, o Rio Guaíba teve alta recorde de nível, o que fez alagar ruas do centro.

Segundo Vanazzi, que chamou a situação de "crítica" as autoridades locais já recomendaram a evacuação da área onde fica o dique de proteção. Após o centro de eventos lotar, os desabrigados e desalojados estão sendo encaminhados para o ginásio da Unisinos.

O Rio Grande do Sul enfrenta seu pior desastre climático, com 56 mortos e 67 desaparecidos. Em todo o Estado, há regiões ilhadas. Todas as pontes sobre o Rio dos Sinos tinham água nas cabeceiras e o acesso a São Leopoldo, por exemplo, está bloqueado.

Na sexta-feira, 3, o medo de desabastecimento já havia provocado uma corrida aos supermercados de São Leopoldo e itens começaram a faltar nas prateleiras.

Também nas redes sociais, Vanazzi pediu ajuda com helicópteros que possam ajudar no resgate de moradores na beira do rio, que continua em elevação.

Também nas redes sociais, outro prefeito, o de Roca Sales, pediu socorro mais cedo para ajudar no resgate de soterrados. "Roca Sales foi praticamente destruída novamente. Acho que, das cheias, foi a que mais destruiu o município. A gente não consegue ir a lugar nenhum. Temos de ir de barco. A situação é bem complicada, bem difícil", disse Amilton Fontana (MDB), em vídeo.

Segundo o prefeito, a cidade da região do Rio Taquari está sem internet e ele precisou se deslocar até Encantado para fazer a gravação. Roca Sales foi um dos municípios mais devastados pela passagem de um ciclone extratropical acompanhado de chuvas em setembro de 2023.