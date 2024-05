Local onde fui criado, Rua Piancó com Rua Tangará, em Bonsucesso, na Zona Norte. Essas ruas viraram locais deprimentes, ponto de consumo de droga, principalmente crack. É horrível a sujeira para todo lado, usuários para todo lado, totalmente diferente do local onde eu vivi grande parte da minha vida. Que tristeza. Parece que as autoridades fazem vista grossa.