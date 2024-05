A vida na Cidade Alta

É quase impossível separar a obra do contexto social em que sua autora foi criada. Michele nasceu e cresceu na Cidade Alta, comunidade em Cordovil, na Zona Norte, onde viveu de perto as transformações sociais do lugar. Seus pais se estabeleceram com a família no conjunto habitacional assim que ele foi construído, encantada com a ideia de criar os filhos em um lugar seguro. Contudo, a Cidade Alta passou a ser perigosa com muitas favelas no entorno: "Ninguém ali tem o direito de ir e vir. Já tem cinco anos que não sei mais o que é um tiro", desabafa Michele.