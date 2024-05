'Anjos Caídos' inspirou livro

A música 'Anjos Caídos', do rapper Morcego com participação de Maria, uma das filhas de Alba e ex-BBB 22, é o ponto de partida de 'Terra Prometida'. O rap mostra uma perspectiva de quem busca dinheiro e poder no tráfico de drogas, ao mesmo tempo que enfrenta crises existenciais: "'Anjos Caídos' é o contexto do livro, uma guerra interna dos personagens, que se questionam se eles se envolveram com o crime porque quiseram ou porque não tiveram outra opção", afirma Alba. "Não é nada parecido com Cidade de Deus ou Tropa de Elite. É um livro sobre seres humanos e suas complexidades", completa.