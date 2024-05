Interdições de via

Das 11h de Hoje, 5 de maio,

à 1h de amanhã:

- Avenida Salvador de Sá, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca, sob o Viaduto Trinta e um de Março, e a Travessa Pedregais;

- Do entroncamento de acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá;

- Avenida Marquês de Sapucaí, entre a Rua Benedito Hipólito e a Rua Frei Caneca;

- Rua Benedito Hipólito, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e o Viaduto Trinta e Um de Março;

- Rua Frei Caneca, no trecho compreendido entre a Praça Jornalista José Eduardo de Macedo Soares e a Rua Paula Matos;

- Rua Haroldo de Andrade, em toda sua extensão

Proibição de estacionamento

Das 11h de Hoje, 5 de maio, à 1h de amanhã:

- Rua Amoroso Lima, no trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;

- Rua Carmo Neto, em toda sua extensão;

- Rua Heitor Carrilho, em toda sua extensão;

- Avenida Marquês de Sapucaí, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Frei Caneca;

- Rua Frei Caneca, no trecho compreendido entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;

- Rua Benedito Hipólito, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a alça de descida do Viaduto Trinta e Um de Março;

- Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão;

- Rua Júlio do Carmo, trecho compreendido entre a Avenida Marquês de Sapucaí e a Rua Carmo Neto.

Será invertido o sentido viário na Rua Amoroso Lima, no trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, sentido da primeira para a segunda, no domingo, das 13h à 1h do dia subsequente.