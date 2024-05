Loja da Havan fica debaixo d'água em Lajeado, no Rio Grande do Sul

Uma loja da rede varejista Havan na cidade de Lajeado ficou alagada por causa das fortes chuvas que têm devastado o Rio Grande do Sul nesta semana. A subida recorde do nível do Rio Taquari, que passou dos 30 metros, fez com que as águas atingissem o segundo piso da unidade.

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, disse que a loja será reconstruída. A rede também usou helicópteros para ajudar na distribuição de medicamentos na região e disse que a arrecadação do Troco Solidário será doada ao governo estadual para auxílio às vítimas da tragédia.

O Estado enfrenta seu pior desastre climático, com 55 mortes e 317 cidades afetadas. Desde a sexta-feira, 3, as inundações castigam Porto Alegre e a região metropolitana. O Rio Guaíba teve uma elevação recorde, o que alagou ruas do centro e a rodoviária. Além de vários pontos sem luz e a água, o Aeroporto Salgado Filho suspendeu as operações.

O governador Eduardo Leite (PSDB) disse nesse sábado, 4, que o Rio Grande do Sul foi arrasado pelos temporais e que vai precisar de um "Plano Marshall" de reconstrução, em referência à estratégia de apoio capitaneada pelos Estados Unidos para reerguer a Europa Ocidental após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945.

Conforme o Estadão mostrou, levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) mostra que os desastres naturais, como tempestades e secas, causaram R$ 105,4 bilhões de prejuízos ao Brasil ao longo de 2023.