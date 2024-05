santo do dia

São Domingos Sávio

Foi um jovem exemplar que viveu na segunda metade do século XIX, na Itália. Filho de camponeses simples. Aos doze anos, Domingos ingressou no Oratório de São Francisco de Sales em Turim, onde conheceu São João Bosco, fundador da Congregação Salesiana. Domingos Sávio tinha uma profunda reverência pela Eucaristia. Sua vida foi marcada por simplicidade e humildade. Ele procurava sempre servir aos outros com amor. Faleceu aos quatorze anos de idade, vítima de uma doença pulmonar. Foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1954, é padroeiro dos coroinhas e dos jovens estudantes.