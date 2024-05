SANTO DO DIA

Santa flávia Domitila: Também conhecida como Santa Domitila, é uma figura venerada como uma das primeiras cristãs a testemunhar sua fé em meio à perseguição romana no século I. Ela era parente do imperador romano Domiciano, no entanto, ao abraçar a fé cristã, ela foi desafiada a permanecer fiel à nova religião. Domitila foi casada com um nobre romano chamado Flávio Clemente. Juntos, eles enfrentaram a perseguição do Império Romano por causa da fé. Santa Flávia Domitila é celebrada como uma mártir da fé cristã e uma intercessora para aqueles que enfrentam dificuldades devido a sua religião.