Mãe e namorada em prantos no IML

Depois do conflito de informações, a família esteve no IML do Centro para resolver os trâmites burocráticos para liberar o corpo. A mãe, Antônia Edvania, e a namorada Victoria Mendes, apareceram aos prantos por diversos momentos. Elas foram amparadas por vários amigos do rapaz, que chegavam a todo momento. O enterro de Luís acontecerá hoje no Cemitério do Catumbi.

Luís, que tinha o apelido de 'China', publicava muitos registros jogando futebol, além de diversas fotos com sua namorada. Morador de Laranjeiras, trabalhava em uma academia e costumava ir ao Aterro do Flamengo com frequência.