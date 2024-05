Assalto no Flamengo tem final trágico

Familiares e amigos do personal trainer Luís Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, não escondem a revolta pela morte repentina do jovem que foi baleado na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio. O rapaz era filho único, formado em Educação Física, o que era um dos seus grandes sonhos, e apaixonado por esportes. Ele foi atingido ao tentar defender a namorada enquanto voltavam de um luau por volta das 6h de domingo.

Segundo um amigo do personal, Denner Luiz, que estava no local do crime, a cena foi desesperadora. "Eu tinha atravessado a rua, quando de repente eu escutei um barulho de tiro e sai disparado. Quando vi, estava ele caído e a namorada abraçada com ele, pedindo socorro. Minha única reação foi socorrer meu amigo", disse.

Ainda segundo Denner, os bandidos estavam em uma motocicleta vermelha quando anunciaram o assalto. Após ser atingido, Luís foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

O amigo explica que Luís morreu na noite de domingo mas a família só foi avisada na manhã de ontem, após o corpo ser encaminhado ao IML. De manhã, eles chegaram a divulgar uma campanha pedindo doações de sangue para o personal, sem saber que ele já estava morto.

"Eu fui no Miguel Couto pela manhã fazer uma entrevista para pedir doação de sangue para ele. Lá, eu fui informado que ele estava no CTI, depois disso fui trabalhar. Mais tarde, quando retornei no hospital fui informado que ele havia morrido ontem às 22h e não entendi muito bem disso, porque a mãe dele essa hora estava no hospital", explicou.