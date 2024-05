PM reforça a segurança

Procurada pelo MEIA HORA, a PM informou que o combate aos roubos e furtos do patrimônio público e privado tem sido uma das principais metas de atuação do comando da corporação.

"O comando do 2° BPM está atento à movimentação na região e está readequando a estratégia de policiamento no perímetro, empregando viaturas e motopatrulhas, além do reforço que conta o apoio de agentes do Regime Adicional de Serviço (RAS)", explicou a PM, em nota.

Além disso, a corporação reforçou que o comando do batalhão vem trabalhando com a Polícia Civil para identificar e prender os criminosos envolvidos em delitos.