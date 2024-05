Confira os pontos para entrega de doações

Zona Portuária

- Rodoviária do Rio: ao lado do balcão de informações do setor de embarque inferior; funciona 24h; - Sede da ONG Ação da Cidadania: Rua da Gamboa, 246 - Santo Cristo; 8h às 17h;

Zona Norte

- Base aérea da Força Aérea Brasileira (FAB) no Galeão: Estrada do Galeão, S/N; 8h às 18h; - Sede da Central Única das Favelas (CUFA): Rua Francisco Batista, 1 (embaixo do viaduto de Madureira); segunda a sexta, 9h às 19h; - Petz Maracanã: Rua José Higino, 115, Maracanã; 9h às 22h

Zona Sul

- Agência Banrisul: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 827A, Copacabana; segunda a sexta, 10h às 16h;

- Bosque Bar: Avenida Bartolomeu Mitre, 1314 - Gávea; segunda a sexta, 9h às 18h; - Bar Ferreirinha Baixo Gávea: Rua dos Oitis, S/N - Gávea; terça a quinta, das 10h às 22h;

- Bar Ferreirinha Leblon: Rua Dias Ferreira, 521 - Leblon; terça a quinta, das 10h às 22h; - Farani 1903: Rua Farani, 23 - Botafogo; 12h às 23h; - Petz Botafogo: Rua General Polidoro, 113 - Botafogo; 9h às 22h;

Zona Oeste

- Petz Barra da Tijuca: Avenida das Américas, 6571 - Barra da Tijuca; 9h às 22h; - Shopping Barra World: Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, 580 - Recreio dos Bandeirantes; segundas e sábados, 16h às 18h;