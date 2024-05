Solicitamos uma linha 606 SV do Terminal Gentileza para Engenho de Dentro, passando pela Boca do Mato e Lins de Vasconcelos. No bairro Lins de Vasconcelos, não há mais ônibus bacurau para atender à comunidade. Essa ausência limita nossa mobilidade, afetando especialmente aqueles que dependem do transporte público para suas atividades diárias.