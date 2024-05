Inmet emite alerta vermelho de tempestade no sudoeste e sudeste do RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou na manhã desta terça-feira, 7, um alerta vermelho de grande perigo de tempestades entre esta terça e a quarta-feira, 8, para o sudoeste e sudeste do Rio Grande do Sul. Segundo o Inmet, a previsão é de chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, com ventos acima de 100 km/h e queda de granizo.

Desde a segunda-feira, a região sul do Rio Grande do Sul tem sido afetada por fortes chuvas e registros de alagamentos.

De acordo com o Inmet, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

O alerta é válido para os municípios de Aceguá, Arroio Grande, Bagé, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Herval, Hulha Negra, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São José do Norte.

O Inmet também emitiu alerta vermelho para acumulado de chuva acima de 100 milímetros em 24 horas em áreas de Alagoas e Sergipe entre esta terça e a quarta-feira.