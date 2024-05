Funcionário é afastado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, ontem, que afastou o funcionário do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, que não comunicou a morte do personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, à família. Uma sindicância interna foi aberta para apurar o motivo do não cumprimento do protocolo.

Houve falha de comunicação sobre o horário da morte. Familiares do personal o acompanharam durante todo o domingo. Antônia Edvânia, mãe do rapaz, deixou o hospital por volta de meia-noite e foi comunicada sobre o óbito na manhã de segunda, mas a morte aconteceu às 22h de domingo, com a família na unidade.

Familiares e os amigos de Luis chegaram a divulgar uma campanha pedindo doações de sangue para a vítima, sem saber que ela já estava morta.