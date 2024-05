Israelense morta em Santa Teresa

Uma turista israelense foi encontrada morta, na noite de ontem, em uma área de mata, próximo à Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa. Segundo a Polícia Militar, deduzindo que seria assaltada, Alma Bohadana, de 21 anos, teria se assustado com um veículo e pulado de uma mureta.

Bombeiros do quartel de Santa Teresa foram acionados às 19h para socorrer a jovem, que estava acompanhada de um homem, identificado como Dan Hen. No entanto, ao chegarem no local, próximo à subida do Corcovado, Alma já estava morta. O corpo foi encaminhado ao IML do Centro.

Uma equipe bilíngue do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) entrevistou o israelense Dan Hen. O rapaz relatou que ele e Alma correram ao avistar um veículo, pois deduziram que seriam roubados.

Em uma segundo entrevista, o homem afirmou ter sido abordado por uma van ou um carro vermelho, mas não viu arma nem outro objeto ameaçador. No terceiro relato aos policiais, Dan Hen disse que conheceu Alma no hostel em que estavam hospedados e que eram apenas amigos.