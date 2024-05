Maior vergonha! Ao lado do Estádio Engenhão, no Engenho de Dentro, Zona Norte, quando tem jogos, muitos torcedores precisam passar por um túnel da SuperVia que está sem luz e cheio de ratos. Além de que assaltantes ficam ali esperando as pessoas passarem para roubar. Algo tem que ser feito urgentemente para garantir a segurança dos torcedores.