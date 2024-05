No Bairro Cajueiro e adjacências, no município de Rio Bonito, há anos que os moradores estão lutando com a empresa dos Correios para implantar o serviço de distribuição de cartas. As pessoas são obrigadas a ir até uma agência que fica no centro da cidade para pegar suas correspondências. Isso dificulta a vida dos moradores, que precisam sair de seus trabalhos e se deslocar até o local.