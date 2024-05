Vídeo: Homem se emociona após resgatar cães em enchente no RS

Homem se emociona ao conseguir resgatar seus cães!



É sobre isso! Sobre um amor que não cabe no peito!!!! pic.twitter.com/hm2bxCQu6J — (@Chris_Branco) May 7, 2024

Nesta terça-feira (7), um homem chamado Clóvis Magalhães protagonizou um momento comovente após conseguir resgatar seus quatro cachorros que estavam ilhados no bairro de Humaitá, em Porto Alegre. Durante o socorro, ele solicitou ajuda a voluntários para salvar os animais, os quais chama de 'filhos'. O engenheiro Felipe Schein decidiu cooperar e os dois então foram juntos de barco em busca dos cães. Felizmente a operação foi bem sucedida e Clóvis não conseguiu segurar a emoção no reencontro com os 'filhos'. As informações são do Portal UOL.As enchentes causadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul começaram no dia 29 de abril. Desde então, municípios gaúchos vêm sendo atingidos pelos impactos das enchentes. Milhares de pessoas e animais ficaram ilhados e precisaram ser resgatadas de barco. Água mineral, produtos da cesta básica, materiais de higiene pessoal, ração para gatos e cachorros, brinquedos e roupas, cobertores e travesseiros em bom estado de conservação são alguns dos itens que estão sendo recebidos nos pontos de coleta. Saiba mais em https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial.