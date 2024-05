Pablo Marçal cobra retratação de jornalista da TV Globo após ser acusado de propagar fake news

Em tom de indignação e revolta, o empresário Pablo Marçal utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para exigir retratação da TV Globo após a jornalista Natuza Nery acusá-lo de propagar fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul.

Durante transmissão ao vivo na GloboNews, Natuza afirmou que eram falsas as acusações de que caminhões com donativos estavam sendo barrados de entrar no estado por falta de nota fiscal. Na ocasião, a jornalista citou o nome do empresário, que negou estar mentindo e cobrou retratação da emissora. ‘Natuza, você é uma repórter incompetente, você não se deu o trabalho de pesquisar com seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens que você não assistiu. Assiste esse vídeo aqui, sua miserável’, disse o empresário em referência à reportagem do SBT que mostrava caminhões sendo multados e obrigados a descarregar doações devido ao excesso de peso.



Apesar do que foi apresentado na matéria, a Secretaria de estado da Fazenda (Sefaz-RS) emitiu comunicado no qual desmentiu as acusações. "Não está sendo exigida nota fiscal de doações. Não estão sendo multados os veículos de apoio a salvamentos. Não é obrigatória licença para pilotar barcos e jet-skis em operações de salvamento. Não há fiscalização pelo governo do Estado de marmitas feitas por voluntários. O dinheiro doado pelo pix oficial não vai para o caixa do governo", diz a publicação.