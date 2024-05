'Eu quero justiça', diz mãe da vítima, Sandra Avelar

Familiares de Rafael Avelar da Silva, de 30 anos, estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, para liberar o corpo da vítima, na tarde de ontem. A mãe de Rafael, Sandra Avelar, passou mal e chegou a perder a consciência por alguns segundos após a nora reconhecer o corpo.

Em curta entrevista após se recuperar, ela cobrou que o caso não seja esquecido: "A única coisa que eu quero é justiça, que a justiça seja feita. Independentemente de como que ele morreu, eu quero justiça, quero saber o que aconteceu com ele, para tirar a vida dele de uma tal maneira que nem eu mesma entendi", desabafou.