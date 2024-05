No Restaurante Popular, na Central do Brasil, precisamos esperar de 2 a 3 horas na chuva ou no sol. É uma situação que deveria ser melhorada urgentemente. Todo mundo merece ter acesso a uma refeição digna em um ambiente confortável e sem precisar passar por tanto desconforto. É uma vergonha que ainda existam essas longas filas e espera, especialmente em um lugar tão movimentado como a Central do Brasil. As autoridades precisam tomar medidas para resolver essa situação.