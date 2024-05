'O Senhor dos Anéis' vai ganhar novo filme com 'histórias não contadas' da saga; saiba detalhes

A sagavai ganhar um novo filme. A informação foi confirmada pela Warner Bros à Variety na quinta-feira, 6. Segundo o portal, o longa terá a produção de Peter Jackson, diretor da trilogia original, e vai abordar "histórias não contadas" da saga. O lançamento será feito em 2026.

Em 2023, os estúdios já haviam anunciado um acordo para produzir "múltiplos filmes" inspirados pelos livros do escritor J. R. R. Tolkien, inclusive O Hobbit. A trilogia original inclui os longas O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, de 2001, O Senhor dos Anéis: As Duas Torres, de 2002, e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, de 2003.

Já os filmes inspirados em O Hobbit foram O Hobbit: Uma Jornada Inesperada, de 2012, O Hobbit: A Desolação de Smaug, de 2013, e O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos, de 2014. Conforme a Variety, tanto a trilogia de O Senhor dos Anéis quanto a de O Hobbit faturaram US$ 3 milhões - cerca de R$ 15 milhões - em bilheterias.

Em 2022, a Amazon Prime Video lançou uma série inspirada na saga, Senhor dos Anéis: Os Anéis Do Poder. Por ora, o seriado tem apenas uma temporada lançada. As gravações da segunda temporada sofreram diversos desafios, como um incêndio no set e a morte de um cavalo usado nas filmagens.