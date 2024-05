Previsão do tempo indica o dobro da média de chuva no RS nos próximos cinco dias

Após a tragédia climática que já deixou mais de cem mortos e atingiu mais de 420 municípios do Rio Grande do Sul, a previsão do tempo indica chuva forte no Estado nos próximos cinco dias. Pessoas ainda estão sendo resgatadas e muitas áreas permanecem inundadas.

De acordo com a Climatempo, em Caxias do Sul, por exemplo, do dia 1 a 8 de maio choveu aproximadamente 450 mm, que é o triplo da chuva normal para todo o mês. E ainda há previsão de chover cerca de 300 mm entre esta quinta-feira, 9, e a próxima segunda-feira, 13.

"Não cabe mais água no solo nem nos rios. Esse volume de chuva vai ter que ser escoado para outras áreas", acrescenta Josélia Pegorim, da Climatempo.

Em praticamente todo o Rio Grande do Sul já choveu pelo menos o dobro do normal só com a chuva da primeira semana do mês. "A média normal de chuva em maio, em quase todo o Estado, varia de 140 mm a 180 mm. No litoral sul, a média fica entre 100 mm e 140 mm. Então, a perspectiva de chover 300 mm em cinco dias, significa dobrar a média em grande parte do Estado", afirmou ela.

Segundo ela, o que se espera para os próximos dias, são novos eventos de chuva generalizada e forte sobre o Rio Grande do Sul. "Os maiores volumes vão cair na Serra Gaúcha, onde nascem os rios que depois vão para os Vales (Jacuí, Taquari) e parte desta água vai para o Guaíba", alertou a meteorologista.