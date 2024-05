Vídeo: Casal gera tumulto em abrigo após ser flagrado fazendo sexo

Durante o socorro de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, um casal gerou tumulto em abrigo temporário após ser flagrado supostamente fazendo sexo em meio a diversas famílias. Caso aconteceu em quadra de esportes que está sendo usada para acolher desalojados em Porto Alegre. Havia inclusive crianças no local. As pessoas que presenciaram a cena ficaram revoltadas e tentaram agredir os envolvidos.

Nas imagens é possível ver um homem vestindo short, blusa e boné preto sendo xingado e empurrado. A mulher que registra o ocorrido lamenta a situação e comenta. "Estou gravando! Olha aí, que pouca vergonha (...) Ela tá pelada, tá até pelada. Ali, olha", disse se referindo a jovem que estaria envolvida na relação, que aparece coberta por um lençol branco.



De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado, os temporais que atingiram a região deixaram cerca de 163 mil pessoas desalojadas e mais de 67,4 mil ocupam abrigos públicos.