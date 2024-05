Após barrar Bruno Mars no Rio, Eduardo Paes faz postagem enigmática: "Habemus Bruno"

A prefeitura do Rio barrou a realização dos shows do cantor Bruno Mars marcados para os dias 4 e 5 de outubro. O anuncio veio por meio de uma postagem nas redes sociais do prefeito Eduardo Paes na manhã desta quinta-feira (9), com a justificativa de que as datas coincidiriam com a realização do primeiro turno das eleições municipais e que as apresentações foram marcados sem a autorização da prefeitura.



A Live Nations Brasil, produtora responsável pelo show, suspendeu as vendas logo após o pronunciamento de Paes. Mais tarde, em nova publicação, o prefeito escreveu uma mensagem enigmática: “Habemos Bruno Mars”. Apesar da legenda indicar que o artista virá ao Rio, não houve informações sobre novas datas.