Morto a caminho de casa na avenida brasil

O suboficial da Marinha Gutemberg Rossini Cardoso, de 56 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira, na Avenida Brasil, altura de Benfica, na Zona Norte. Aposentado, ele voltava para casa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e tinha ido ao Centro do Rio apenas para comparecer a uma audiência relacionada ao direito do consumidor.

Na tarde de ontem, familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer o corpo. Muito abalada, a esposa dele preferiu não falar com a imprensa, assim como os outros presentes. Nas redes sociais, ela lamentou a morte do marido. "Que Deus, na sua infinita bondade, nos conforte", disse.

Segundo a Polícia Militar, Gutemberg foi baleado na cabeça. Na ocasião, os agentes da UPP Mandela estavam em patrulhamento quando foram acionados, por volta das 18h, por agentes do Samu. No local, a equipe foi informada de que o militar possuía uma pistola e que havia sido vítima de uma tentativa de assalto, na qual criminosos tentaram levar sua motocicleta.

Gutemberg fazia parte de um motoclube e postava fotos com sua motocicleta nas redes sociais. Segundo apurado pelo MEIA HORA, ele morava na Região dos Lagos desde que se aposentou e não ia à capital com frequência.

O caso é investigado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.