A via expressa que liga Nova Iguaçu a Anchieta, e passa por Mesquita e Nilópolis, em toda extensão da Via Light, está completamente largada às escuras. Isso sem contar a buraqueira que prejudica os carros e motos. Quero cobrar uma manutenção geral do governador e dos outros responsáveis. Do jeito que está, é uma vergonha. Ninguém gosta de andar por ali.