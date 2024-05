Os motoristas da linha 415 estão parando com os ônibus no meio da rua para nós embarcarmos, ou então não param no ponto de ônibus em frente ao número 755 na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca. Essa inconsistência torna difícil para os passageiros saberem onde devem aguardar o transporte público, causando atrasos e transtornos, além de ser perigoso embarcar no meio da rua, correndo o risco de sermos atropelados.