O engarrafamento na Linha Vermelha piorou com a faixa exclusiva no horário da tarde. Muitos motoristas estão entrando na faixa contínua, o que só agrava a situação. Uma solução viável seria colocar separadores, semelhantes aos da Avenida Brasil, no trecho em direção ao Fundão. Isso ajudaria a melhorar o fluxo de veículos, aliviando o congestionamento.