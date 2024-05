Os acessos as estações do metrô no subúrbio precisam ser higienizados. Há anos, a Comlurb não passa por ali, e as passarelas estão completamente imundas. Essa situação é inaceitável, pois compromete a saúde e o bem-estar dos usuários do transporte público. É essencial que as autoridades responsáveis intervenham urgentemente para garantir a limpeza e a manutenção adequadas.