De Alagoas para Friburgo

Sentimento semelhante ao de Jéssica compartilha Elisana Ouverney, 39. A estudante de Direito conheceu o atual marido em 2012 e casou-se em 2014, quando trocou Maceió, em Alagoas, por Nova Friburgo, cidade do seu parceiro. Desde então, ela comemora o Dia das Mães com a sogra. Com a mãe, só pelo celular.

"Mais uma vez, vamos comemorar por telefone, através de videochamada. Já faz dez anos que comemoro assim, essa é uma parte sofrida da minha vida. Todo fim de ano, eu vou vê-la em Maceió, preciso matar a saudade. A distância dela é uma das coisas que mais me afeta, pois somos muito apegadas", conta Elisana.