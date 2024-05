MC Binn emociona mãe adotiva com homenagem no 'Altas Horas': 'Nunca tinha ouvido um eu te amo'

O programado sábado, 11, contou com a participação de diversos famosos e de suas mães. Entre eles, estava o cantor e ex-BBB MC Binn (antigo MC Bin Laden), que emocionou sua mãe adotiva, Mariza Ventura, com sua homenagem.

"Fui expulso de casa aos 11 anos. Depois que minha mãe apareceu, mudou a chave da minha vida. Era para eu ir para um caminho e fui para outro. Mesmo ela sendo pastora, ela sempre respeitou eu estar no funk", contou ele.

O cantor disse que Mariza lhe "deu direção e acolheu". "Quando eu pedi para ela me adotar, eu tinha 18 anos, eu nunca tinha ouvido um 'eu te amo'. Ouvir isso com 18 anos foi uma coisa diferente", revelou ele.

"Ela já está se emocionando aqui", completou o MC, ao ver a mãe com lágrimas escorrendo.

