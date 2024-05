santo do dia

Nossa Senhora de Fátima

É uma das aparições marianas mais significativas da história recente. Ocorrida em 1917, numa pequena aldeia de Fátima, Portugal, a aparição da Virgem Maria aos três pastorinhos - Lúcia dos Santos e seus primos Francisco e Jacinta Marto - deixou uma marca indelével na consciência religiosa do mundo. Nos meses seguintes, as aparições de Nossa Senhora de Fátima continuaram, atraindo uma crescente multidão de fiéis e curiosos. Durante essas aparições, Maria teria entregue mensagens aos pastorinhos, incluindo um pedido para que rezassem o terço diariamente pela paz no mundo.