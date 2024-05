Família alega não ter recebido apoio de empresa

Procurado, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Semove) informou que a empresa Rio Ita lamenta profundamente o acidente e que está cooperando com as autoridades policiais para a apuração das causas do ocorrido. "A empresa se solidariza com as famílias das vítimas e está prestando toda assistência necessária", diz a nota.

Contudo, Rayssa Menezes destacou que a família não foi procurada pela empresa até o momento: "Não estão prestando assistência nenhuma. Eles nem ligaram para poder comunicar o ocorrido. Não fizeram nada", afirmou.

A delegada responsável pelo caso, Norma de Oliveira, contou que o motorista do carro foi socorrido em uma das ambulâncias, porém, quando os policiais foram ao hospital, ele já havia ido embora.